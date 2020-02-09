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ننشر نص مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الحكومة للبرلمان بتعديلات على قانون مكافحة الإرهاب من خلال مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة خلال الجلسات القادمة.

ويهدف مشروع القانون الذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.

 

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وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن نص المادة237 من الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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