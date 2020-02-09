شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على الإيطالي «باتريك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد مصدر أمني مسؤول، عدم صحة ما تناولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي الموالية للجماعات الإرهابية، حول ضبط إيطالي الجنسية يدعى «باتريك».
وأوضح المصدر أن المذكور المضبوط مصري الجنسية واسمه «باتريك جورج ميشيل زكى سليمان».
وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض عليه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
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