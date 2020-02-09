شكرا لقرائتكم خبر عن "صور حية مع بيتهوفن" أحدث تقاليع ألمانيا للترويج السياحى فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المجلس الوطني الألماني للسياحة حملته حملته الترويجية السنوية العالمية للعام 2020، والتي تأتى هذا العام تحت شعار "اكتشف بيتهوفن" و ذلك تزامنا مع الذكري لـ 250 لميلاد الموسيقار العالمي لودفيغ فان بيتهوفن، وتهدف لتعزيز مكانه ألمانيا المتميزة كوجهه سفر ثقافية وموسيقية بإضافة العديد من التجارب الرقمية للحملة الترويجية.

وتأتى تلك الحملة في ظل احتلال ألمانيا الوجهة الثقافية الأولى في أوروبا، حيث أشار المجلس إلى أنها تستقبل 21.8 مليون مسافر من المهتمين بالثقافة، ومن المنتظر أن تشمل الحملة الترويجية أيضا أنشطه و فعاليات في جميع انحاء الدولة لتعزيز الطلب علي السياحة الثقافية بصفه عامه كما سيكون الموضوع الرئيسي للحملة هو "ألمانيا - بلد الموسيقى".

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و تزامنا مع ذكرى ميلاد بيتهوفن، فقد صنفت "لونلي بلانيت"، أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم، مدينة "بون" مسقط رأس الموسيقار بيتهوفن،كواحده من بين أكثر خمس مدن سيتم زيارتها على مستوى العالم في عام 2020."

ويستهدف المجلس الوطني الألماني للسياحة أكثر من 50 سوق في جميع انحاء العالم، وذلك من خلال تقديم محتوى خاص و أنشطه وفعاليات خلال عام 2020، بدأت أولى فعاليات هذه الحملة في شهر ديسمبر 2019 من خلال دعوه مجموعة من الإعلاميين لزيارة ألمانيا و حضور الحفل الموسيقي الافتتاحي في بون الخاص بذكري ميلاد بيتهوفن ال 250، كما تضم حملة "اكتشف بيتهوفن" والتي ستمتد على مدار هذا العام، فعاليات اعلاميه في الأسواق العالمية و الأوروبية وذلك لاستمرار السياحة الوافدة لألمانيا خلال العام بأكمله.

وقام المجلس بتدشين تطبيق يعتمد على الواقع الافتراضي والذي يقدم لضيوف الفعاليات الخاصة بالحملة فرصة للعزف الحي لمقتطفات من السيمفونية التاسعة لبيتهوفن علي البيانو، بالإضافة إلى تطبيق الواقع المعزز والذي ينتج "صور حية" مع بيتهوفن، إضافة إلى موقع مصغر باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية والصينية واليابانية و يضم معلومات عن الذكري السنوية لميلاد بيتهوفن و العروض الخاصة بالسياحة الثقافية.