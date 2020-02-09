​​10 تشريعات و3 وزراء.. ننشر أبرز أنشطة لجان البرلمان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تشهد لجان البرلمان اليوم الأحد، مناقشة 10 تشريعات بقوانين، مقدمة من أعضاء المجلس، على رأسها التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الكهرباء، ومشروع قانون البنك المركزي الجديد.

ومن المقرر أن يشارك في مناقشات اللجان، 3 وزراء للمشاركة في مناقشة ملف التعاون الدولي ومنظومة الكهرباء والصناعة، ومناقشة الخطة المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني، والوقوف على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المطارات المصرية من أجل ضمان السلامة الصحية للركاب والعاملين بالمطارات، خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وعلى مستوى التشريعات، تنظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ونظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وتشهد لجنة النقل، استئناف مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون الملاحة الداخلية، فيما تستكمل لجنة الصحة مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد محمد الشيخ، و60 عضوًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 حول تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وتشهد لجنة القوى العاملة، استكمال مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد وهب الله، وخالد محمد عبدالعزيز شعبان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

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وفيما يناقش أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

ويستكمل أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ونظر مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي، وستين عضوًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 344 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017، وتنظر لجنة الزراعة والري والموارد المائية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حمأية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وعلى مستوى الوزراء، تشهد لجنة السياحة بالبرلمان، الاستماع إلى بيان "وزير الطيران المدني" بشأن الخطة المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني، والوقوف على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المطارات المصرية لضمان السلامة الصحية للركاب والعاملين بالمطارات، خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا.

وتشهد لجنة الصناعة جلسة استماع حول ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، وخاصة الصناعات النسيجية، والزجاج، والورق، والأسمدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

بينما تناقش لجنة العلاقات الخارجية، الموقف الراهن والمستقبلي للتعاون الدولي، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في أول حضور برلماني لها عقب التعديل الوزاري الأخير.