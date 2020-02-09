​اليوم.. "عربية النواب" تناقش مسار الحل السياسي في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
تشهد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، اليوم الأحد، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين لوزير الخارجية من النائب أحمد فؤاد أباظة.
ويتضمن الطلبين، دور جامعة الدول العربية في أزمة الأمن المائي العربي، بالإضافة إلى آخر تطورات القضية الفلسطينية، وما آخر مستجدات المصالحة التي ترعاها مصر، وآخر تطورات مسار الحل السياسي في ليبيا، واستعراض جهود مصر في هذا الشأن.
وتناقش لجنة الشئون الأفريقية، برئاسة الناب طارق رضوان، خطة وزارة التربية والتعليم لدعم توجه مصر لأفريقيا.
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