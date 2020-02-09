اليوم.. محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" لاختلاسه 13 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع، بقيمة 13 مليون و543 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وأسندت النيابة للمتهم، "ممدوح. م. ع"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إ. ا"، و"م. م"، و"س. ا"، وولديه القصر مهند ومروان، في الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.