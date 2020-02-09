مصر | الحبس 6 سنوات لسائق للإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس 6 سنوات لسائق للإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 6 سنوات على سائق وبراءة آخر، لإتهامة بالإتجار بالمواد المخدرة بعين شمس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار: مصطفي عبد الفتاح لبنه، وعضوية المستشاريين إهاب حكم منيب ووليد محمد عبد المنعم، وأمانة سر رحب شعبان ومحمد علاء فرح.

بداية الواقعة تعود إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفاده بقيام شخصين بالإتجار بالمواد المخدرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحه ماورد من معلومات، وأن المتهمين كلًا من: "مصطفي.ع" 31سنه، سائق، و"مصطفي.ع"36 سنة، عامل.

انتقلت قوه علي الفور من ضباط مكافحة المخدرات بقيادة المقدم محمد أحمد حسني، وتم ضبطهما، وبحوزه الأول كيس بلاستيك يحوي علي المواد المخدرة "هيرويين"، ومبلغ نقدي، و2هاتف محمول، ويرفقته المتهم الثاني.

بمواجهتها إعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الإجرامية، والهاتفين لتسهيل التواصل مع عملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات اللأزمة، وتولت النيابة العامة التحقيق واتخذت قرار بتحويل أوراقهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المذكور.