أخبار مصر | أزمة بين طلاب المدارس الفرنسية تضيع فرص التكافؤ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين طلاب المدارس الفرنسية تضيع فرص التكافؤ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار أولياء أمور طلاب المدارس الفرنسية أزمة جديدة، حيث أنه لا يوجد لهم مقاطع فيديو على بنك المعرفة لطلاب الثانوية العامة باللغة الفرنسية، والفيديوهات المتوفرة فقط باللغة العربية واللغة الانجليزية، حيث تساءل الأهالي: "هل طلاب المدارس الفرنسية التي تخضع للتعليم الرسمي متطفلون على العملية التعليمية؟".

وقالت إحدى أولياء الأمور المتضررة من الأمر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن جميع الفيديوهات الموجودة على بنك المعرفة باللغتين العربية والإنجليزية، ولا يوجد فيديوهات باللغة الفرنسية للطلاب الذين يدرسون باللغة الفرنسية فى مدارس تخضع للتربية والتعليم، لافتة إلى أن التأخير فى ترجمة الفيديوهات باللغة الفرنسية يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحة أن الوزارة أعلنت من قبل أنه لا يوجد ميزانية لترجمة هذه الفيديوهات التى توجد على بنك المعرفة.

وستكملت السيدة: "المدارس الفرنسية هى مدارس ذات قيمة كبيرة ولا يمكن تجاهلها أو تهميشها، مؤكدة أن هذه المدارس مثل الفرير ومدارس جوزويت ومدارس الراهبات على مر العصور تخرج منها قيادات استعانت بهم الدولة، منهم الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، والدكتور عصمت عبد المجيد، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.

وأضافت أن أولياء الأمور بدأو فى تدشين "هاشتاج" تحت عنوان "نطالب بفيديوهات باللغة الفرنسية على بنك المعرفة" مشيرة إلى أنهم مستمرون في هذا "الهاشتاج"، حتى يستجيب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ويعمل على حل هذا الأمر.