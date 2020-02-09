أخبار مصر | ننشر خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة (فيديوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب العديد من المواطنين فى الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة، طبقا للبنود الراسخة التى كفلها الدستور المصري للفئات غير القادرة على تكاليف العلاج، والتى قد تصل مع بعض الأمراض الخطيرة إلى مبالغ خيالية.

وتنشر "الخليج 365"، خطوات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، وقائمة بالأمراض التى يتضمنها قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة:

1- يتوجه المريض إلى إحدى المستشفيات الحكومية بالمحافظة التابع لها، والتى تقوم بتقديم خدمة علاج المواطنين على نفقة الدولة، ويتم توقيع الكشف الطبى على المريض بواسطة أطباء متخصصين بالمستشفى.

2- يقوم أطباء المستشفى بتحرير تقرير لجنة ثلاثية بحالة المريض.

3- يقوم مكتب العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، باعتماد تقرير اللجنة الثلاثية، وختمه بخاتم المستشفى، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمريض.

4- يتم معالجة الطلب إلكترونيا بالمركز الرئيسى بالمجالس الطبية،الكائنة بالحى السادس- مدينة نصر- القاهرة، ويتم عرضه على اللجان المتخصصة،ويتم إتخاذ القرار، وإصداره.

قائمة بالأمراض التى يتضمنها قرارات العلاج على نفقة الدولة:

1_ مرض فيروس "سى".

2_ عمليات العيون.

3_ مرض الأورام.

4_ أمراض المسالك البولية.

5_ أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

6_ الأمراض الجلدية والتناسلية.

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7_ الأمراض النفسية والعصبية.

8_ أمراض الباطنة والسكر والضغط.

9_ أمراض الدم.

10_ الكشف على ذوى الاحتياجات الخاصة، من طالبى الترخيص لسيارات مجهزة.

11_ الكشف على طالبى المعاش الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى.

12_ عمليات زراعة النخاع، والعلاج ما بعد الزرع.

13_ عمليات زراعة الكلى، وما بعد الزرع.

13_ العلاج البيولوجى لمرضى التيبس الفقارى المناعى، والنزيف التقرحى للقولون.

14_ عمليات تغيير المفاصل.

15_ عمليات العظام، وتركيب الشرائح والمسامير.

16_ جراحة القلب، وتركيب الدعامات.

17_ القساطر التداخلية.

18_ جراحة العمود الفقري.