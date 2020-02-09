أخبار مصر | مشروع محور ديروط - الفرافرة.. تنمية للوادي الجديد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشروع محور ديروط - الفرافرة.. تنمية للوادي الجديد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تهتم وزارة النقل والجهاز القومي للتعمير، بتطوير مشروعات البنية التحتية للربط بين المدن، والمحافظات المختلفة، ومنها مشروع محور ديروط - الفرافرة الذي يربط مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط بمركز الفرافرة أحد أهم مراكز محافظة الوادي الجديد.

وفيما يلي تقدم الخليج 365 أبرز 10 معلومات عن مشروع محور ديروط – الفرافرة.

- الطريق بطول 310 كيلو متر.

- تبلغ التكلفة الإجمالية 1.7 مليار جنيه.

- يصل عرض أسفلت الطريق إلى 11 مترًا.

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- الطريق مزود بطبانات وعلامات إرشادية.

- تم ازدواج الطريق فى مناطق التضاريس الصعبة بطول 8 كيلو مترات (3.5 كيلو في منطقة الهضبة - 4.5 كيلو في منطقة الغرود) لتأمين الحركة المرورية بهذه الأماكن والاستفادة منها بعد تنفيذ ازدواج للطريق.

- تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للمشروع، الذي يستهدف إقامة 3 أكمنة أمنية، و4 نقاط إسعاف لخدمة محور الفرافرة – ديروط.

- سوف يساهم في ربط الواحات في الوادي الجديد بوادي النيل مباشرة.

- اختصار المسافة بينها لأكثر من 70% بدلاً من الطريق الحالي الذي يمر على الداخلة ثم الخارجة ثم أسيوط.

- سيخدم زيادة التبادل التجاري والرواج الاقتصادي والسياحة، وإقامة مجتمعات عمرانية وقرى جديدة علي جانبيه تجذب المواطنين من وادي النيل المكتظ بسكانه إلي الوادي الجديد.

- يساهم في استثمار الثروات المعدنية المنتشرة بالصحراء الغربية وتنشيط السياحة البرية وسياحة السفاري القادمة من أسوان والأقصر لمحمية الصحراء البيضاء والجلف الكبير بواحة الفرافرة.