شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة «النهار» تكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل ابنها: تعرض لتحرش بدني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الإعلامية مروة ميمي، مذيعة قناة النهار، تفاصيل جديدة في قضية مقتل نجلها كريم، موضحة أنه حدث تحرش بدني بابنها، وأنه قُتل عمدًا وليس خطأ كما انتشر على مواقع السوشيال ميديا.
وقالت مروة ميمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»: «اللي حصل ان كريم وأصحابه كانوا بيلعبوا بلاي ستيشن، ودخل الولد ابن صاحب الشقة قالهم أنا هوريكم بابا جايب مسدس وراح جابه وقام بحشوه بالرصاص، وبعد كده ولد تاني أخده منه».
وتابعت: «الطلقة مخرجتش غلط.. فيه تحرش بدني حصل بابني.. القاتل جري وراه عشان يرهبه.. ابني جري ودخل أوضة تانية.. واضرب فوق حاجبه الشمال لما خرج راسه من ورا باب الأوضة عشان يشوفه مشي ولا لأ».
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