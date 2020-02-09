شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام مهمة عن تعداد سكان مصر والمحافظات الأكثر إنجابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عن إطلاق برنامج لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، في إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة.

وتتجه الدولة لاتخاذ اجراءات خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة" وذلك للمواليد الجدد وليس لمن يحصلون حالياً على الدعم، مكلفا فى الوقت نفسه باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى.

ونرصد أبرز معلومات عن التعداد السكانى وفق تقارير أخيرة للحكومة وجهاز التعبئة والإحصاء:

-عدد سكان مصر فى أول يناير 2020 بلغ 99.8 مليون نسمة

- محافظة بورسعيد حققت أقل معدل في عدد المواليد

-القاهرة والإسكندرية تشهدان معدل إنجاب مرتفع

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- مازالت تسجل محافظات الصعيد أعلى نسب الإنجاب

-تضاعف عدد سكان مصر 40 مرة عن تعداد الدولة قبل 200 عام من الآن

- كان عدد سكان مصر فى عام 1819 نحو 2.5 مليون نسمة فقط ، عدد السكان زاد بحوالى 1.24 مرة خلال الفترة من 2006 حتى 2015

- اعتبر التقرير الأخير للتعبئة والإحصاء استمرار معدلات الزيادة تعنى الوصول في 2030 145.2 مليون نسمة.

- زيادة بنحو 20% في تردد السيدات على العيادات الخاصة بتنظيم الأسرة واستخدام الوسائل

- تعمل الحكومة على تدشين برنامج موسع للتصدى للزيادة السكانية

- وتفعيل التوعية بـ 72 مركزا بمحافظات الجمهورية للأكثر إنجابا