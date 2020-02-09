شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ورشة عمل عن فيروس كورونا بنقابة الأطباء والتوعية بكيفية مواجهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للأطباء، ورشة عمل عن فيروس كورونا للتوعية بالفيروس وكيفية المواجهة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادى الإصابة، وأيضا طرق العلاج، وذلك للأطباء والمواطنين، وسيتم أيضا دعوة النقابات الفرعية وقطاع الطب الوقائى بالوزارة ومن يرغب من الإعلام والصحفيين وذلك غدا الاثنين 10 فبراير 2020.

كانت وزارة الصحة قد أكدت عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا فى مصر، نافية بذلك ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى حول الاشتباه فى ظهور إصابات، كما أكدت أن هناك غرفة إدارة أزمات منعقدة على مدار 24 ساعة وتصدر بيانات رسمية على مدار الساعة بمتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الطبى التى وضعتها الوزارة للتصدى لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد.

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كما تم تخصيص مبنى منفصل داخل مستشفى النجيلة بمرسى مطروح، لمناظرة جميع القادمين من ووهان الصنية بعد تفشى وباء كورونا ومتابعة من يعانى منهم من أى أمراض مزمنة، وتقديم العلاج له حسب حالته الصحية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه جرى زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد أسرة الرعاية المركزة بمستشفى النجيلة وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعى وأجهزة الأشعة، وكافة التجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية جميع الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين، موضحه أنه تم تركيب الأجهزة الخاصة بالمعامل الفيروسية، لاستقبال عينات من أى حالة يشتبه فى إصابتها بالفيروس، بالإضافة إلى توفير الكواشف الخاصة بفيروس الكورونا المستجد.