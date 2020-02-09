اليوم.. نظر دعوى الفصل في مدى دستورية قانون قضايا الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بالفصل في دستورية نص المادة رقم 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002.
وأقيمت الدعوى رقم 82 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بالفصل في مدى دستورية نص المادة رقم 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002.
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