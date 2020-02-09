​تبدأ بـ10 جنيهات.. تعرف على أسعار تذاكر قصر البارون بعد ترميمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أسعار تذاكر قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، المقرر افتتاحه خلال الشهر الجاري، بتكلفة تخطت 100 مليون جنيه، منها 15 مليون من دولة بلجيكا والباقي تمويلًا مصريًا.

وأوضح الوزير لـ"الخليج 365"، أن الوزراة حددت أسعار تذاكر زيارة القصر، تتضمن التذكرة الخارجية زيارة القصر والحدائق الخارجية، وعربة الترام، ماعدا منطقة البانوراما (السطح) الخاصة بالقصر للزيارة، بتحديد تذكرة موحدة ومنفصلة عن تلك الخاصة بزيارة القصر.

جاءت أسعار التذاكر لزيارة القصر الخارجية كالتالي:

1- 100 جنيه للأجنبي و50 جنيهًا للطالب الأجنبي.

2- 20 جنيهًا للمصري و10 جنيهات للطالب المصري.

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3- 50 جنيهًا للزائر الأجنبي لزيارة منطقة البانوراما (السطح) فقط.

4- 20 جنيهًا للزائر المصري لزيارة منطقة البانوراما (السطح) فقط.

ووافق المجلس الأعلى للآثار، على فتح منطقة البانوراما (السطح) الخاصة بالقصر، بهدف استمتاع الزائرين بالتصميمات الرائعة والتأثيرات الفنية البديعة للسطح، ومشاهدة البانوراما الخلابة للمنطقة المحيطة للقصر حيث يطل على قصر السلطانة ملك زوجة السلطان حسين كامل، كما أنه يكشف شارع العروبة بأكمله وما به من معالم ومباني.

وأنهت وزارة السياحة والآثار، أكثر من 97% من مشروع ترميم وإعادة تأهيل القصر، حيث يقوم فريق العمل الآن بوضع اللمسات النهائية له، بجانب القيام بأعمال إعادة تأهيل القصر، ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي هليوبوليس بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدني بمصر.

ويشمل القصر، مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.​