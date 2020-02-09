أخبار مصر | 'التضامن': ختام المرحلة الأولي من إختيار مشرفي حج الجمعيات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'التضامن': ختام المرحلة الأولي من إختيار مشرفي حج الجمعيات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختم وزارة التضامن الإجتماعى، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من الأختبارات الخاصة بإختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ2020م للمتقدمين الراغبين، حيث استمرت على مدار يومين، للمتقدمين من محافظات الجمهورية، فيما عدا محافظات جنوب الصعيد والتى سيتم عقدها يوم 15 فبراير لعام 2020م، لاختيار 270 مشرفًا من إجمالي 1115 متقدمًا.

وأشار أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، إلي إنه قد تم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه، حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى لكل محافظات الجمهورية، وذلك بمحافظتى ( سوهاج – القاهرة).

وأكد علي أن الأختبارات التحريرية ستعقد على مدى يومى السبت والاحد بمقر الجامعة الصينية بمحافظة القاهرة ويضم اليوم الاول المتقدمين من محافظات البحيرة وشمال سيناء، وجنوب سيناء، مطروح، الدقهلية، المنيا، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، المنوفية بإجمالي 394 متقدم، على أن يشمل اليوم الثاني الاحد 9 من فبراير الجاري الأختبارات للمتقدمين من محافظات السويس، دمياط، بنى سويف، بورسعيد، الاسماعيلية، الفيوم، الشرقية، الإسكندرية، القاهرة، الجمعيات المركزية، الجيزة بإجمالي 497 متقدم.

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وأوضح عبد الموجود إلى أن محافظات جنوب الصعيد ستعقد الأختبارات الخاصة بإختيار الراغبين في الاشراف على حج الجمعيات بها يوم السبت 15 من فبراير الجاري، وستضم المتقدمين من محافظات اسوان، الأقصر، الوادى الجديد، أسيوط، البحر الاحمر، قنا، سوهاج، بإجمالي 226 متقدم، حيث ستعقد الأختبارات بمركز التعليم المدنى وأعداد القيادات الشبابية بسوهاج بمدينة ناصر محافظة سوهاج

كما أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة ان الاختبارات التحريرية ستتم أون لاين على برنامج الحاسب وسيتم مراعاة الشفافية والعدالة لإختيار افضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية ويشمل الاختبار التحريري عدد (60) سؤال ديني وإدارى حول مناسك واجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الافتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج.

وجديرا بالذكر فقد سبق وأن إعتمدت وزيرة التضامن الإجتماعي التعليمات المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام وتم فتح باب التقديم على الموقع الالكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من 15122019م حتى 212020م وتقرر تخصيص مشرف لكل 45 حاج، وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية ثم تتبعها إجراء مقابلات وإختبارات شفوية للأعضاء الذين تم إجتيازهم الإختبارات التحريرية.