شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان للطيار الموقوف: «دي مش أخلاقي واللي يعوضك أنا هعمله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الفنان محمد رمضان، على التعليق على تصريحات الكابتن أشرف أبواليسر، الطيار الموقوف مدى الحياة بسبب فيديو «كابينة الطيارة»، التي قال فيها إن الفنان نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دون علمه.

وقال رمضان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، إنه لن يتخلى عنه، مضيفًا: «مستاء لقطع عيشه، وأعتذر له على الهواء، واللي يعوضه أنا هعمله».

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وتابع رمضان: «الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة الكبيرة.. حاولت بالفعل إعادته للعمل، والموضوع تابع لسلطة الطيران المدني، ولكنها كيان محدش يقدر يتدخل في عملهم، حاولت بقدر الإمكان أفهمهم أني لا سقت طيارة ولا عملت حاجة وأخذت فقط صورة تذكارية».

وأضاف: «لم ولن أتخلى عنه.. أي شيء يطلبه أنا تحت أمره.. ودي مش أخلاقنا ولا أخلاق ولاد البلد، أنا مولود في منطقة شعبية وصعيدي ووالدتي من الغربية، فأصولي تمنعني أن أتخلى عن حد تعرض للأذى بسبب».

وأعرب رمضان عن أمله في أن يصل صوته إلى سلطة الطيران المدني، لإيجاد حل آخر غير إيقاف الطيار مدى الحياة.