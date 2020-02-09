شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بورسعيد» توضح حقيقة وجود حالات إصابة بـ«كورونا» في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود حالات اشتباه إصابة بفيروس «كورونا» بالمحافظة، أو أي من منافذها البحرية أو الجوية، مضيفًا أنه لا أساس لها من الصحة.

وطمأن وكيل وزارة الصحة، مواطني بورسعيد بأنه لا داعي للقلق، مطالبًا الجميع بتوخي الحذر قبل نشر أي شائعات.