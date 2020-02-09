شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتحان فعاليات الأسبوع الأول للجامعات المصرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مساء السبت، فعاليات الأسبوع الأول للجامعات المصرية الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجارى.

وأوقد رئيس الجامعة، والكابتن ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر للشباب، خلال حفل الإفتتاح الذي أقيم بملعب كرة القدم بالاستاد الرياضى بمدينة سوهاج، شعلة أسبوع الجامعات الأول لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، تحت شعار «الرياضة تجمعنا»، إيذاناً ببدء انطلاق فعاليات الإسبوع بمشاركة 12 جامعة مصرية.

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واستعرض رئيس الجامعة نبذة عن التاريخ القديم والحديث للمحافظة، ودورها التاريخي والتنويري عبر العصور، مؤكداً أن فعاليات الأسبوع تعد جانب من رسالة الجامعات المصرية في صورة أنشطة طلابية، لتعزيز صفة الإنتماء والوطنية لدى الشباب من الأجيال الحالية والمقبلة.

افتتاح أسبوع الجامعات

افتتاح أسبوع الجامعات

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالله، المشرف على الأسبوع، إن فعاليات الأسبوع ستجرى بمشاركة أكثر من 500 فرد يمثلون جامعاتهم في مسابقات رياضية، وعلمية، وثقافية، وإجتماعية، لافتا إلى أن ما يميز الملتقى أنه يضم الأضلاع الثلاثة للعملية التعليمية لأول مرة «أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

افتتاح أسبوع الجامعات

افتتاح أسبوع الجامعات

وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات الفنية المعبرة عن تاريخ مصر وتراثها، ومنها أوبريت «رسالة سلام بكل لغات العالم»، واستعراض الرقص بالعصا «التحطيب»، واستعراض فنون القتال للجيش والشرطة، واستعراض التنورة، واستعراض صناعة الغزل والحرير بأخميم.