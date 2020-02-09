شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال الأعمال» تطلب تشكيل لجان لدراسة «المصانع المتعثرة» لإعادة تشغيلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد مستثمرون على ضرورة تحديد أولويات اختيار المصانع المتوقفة عن العمل ومساندتها للعودة إلى الإنتاج مجددا والاستفادة من المبادرات التى أطلقتها الدولة مؤخرا لدعمها.

ودعا المستثمرون إلى تقييم الآثار المترتبة على إطلاق المبادرات السابقة حتى يمكن الاستفادة من نتائجها فى تحديد آليات مبادرة المركزى الأخيرة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 خاصة أنها تلقت دعما رئاسيا من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة حل مشاكل هذه المصانع، بما يضمن عودتها سريعا للعمل.

قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن هناك الكثير من المصانع المتوقفة منذ 2011 وبالتالى لابد من تحديد إمكانية عودتها للعمل من عدمه قبل البدء فى تطبيق الإجراءات. مضيفا أن هناك العديد من المبادرات التى تم إطلاقها فى وقت سابق لمساندة المصانع المتعثرة، وهو ما يعنى أنه لابد من تقييمها وحجم استخدامها والإنفاق فيها، لقياس أثرها للاستفادة منها.

Advertisements

ودعا عيسى إلى ضرورة التفرقة بين مصانع متعثرة ومتوقفة تماما، وأخرى تعمل ولكنها تحقق خسائر، مشيرا إلى أن مساندة الأخيرة وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم لها ربما يساهم فى تحولها إلى الأرباح واستقرار مراكزها المالية سريعا وقال: «التعامل مع المصانع العاملة أسهل بكثير من المغلقة». وتابع: المصانع المتوقفة تحتاج إلى تحديد أسباب توقفها خاصة أن هناك أسبابا عديدة وراء توقفها وليس بالضرورة كلها أسباب مالية وبالتالى أصبح هناك حاجة لتحديد خطة إقالة كل مصنع، وليس وضع حلول شاملة لكل المصانع المتعثرة.

وطلب رئيس جمعية رجال الأعمال، تشكيل لجان لدراسة حالات التعثر وأسباب كل حالة حتى يتم وضع خريطة لإعادة تشغيل كل مصنع.

من جانبه قال نادر رياض، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن توفير الدعم المالى فقط للمصانع المتعثرة ليس هو كل الحل حيث إن هناك أسبابا متعددة وراء التعثر فهناك تعثر لأسباب تتعلق بالسوق نفسها أو تراجع معدل الجودة فى الإنتاج أو تراجع معدل الطلب وأكد أن دعم الرئيس للمصانع المتعثرة ومطالبته بدعمها اتجاه محمود مشيرا إلى ضرورة اختيار المصانع التى لديها مقومات للنجاح.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تحول الكثير من التجار إلى الصناعة، ولكن التحول لم يكن بدرجة الجودة المطلوبة وبالتالى لابد من إدخال عمليات تحديث وتطوير عليها مشيرا إلى أن النوايا الطيبة جيدة ولكن لابد من خطة وتقييم ودراسة حالات التعثر جيدا حتى يتم توجيه الدعم والمساندة فى الاتجاه المناسب لها.

تابع: «الدعم ليس هبات أو منحا توزع ولكنها لابد أن تصل لمن يستحق» وأشار رياض إلى أن هناك بعض المديونيات تمت نتيجة إهمال فى الالتزام بالسداد فهل يكون من المناسب دعم هذه الحالات وهل لديها مقومات الالتزام والنجاح بعد ذلك؟.