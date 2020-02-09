شكرا لقرائتكم خبر عن «قناة السويس» ينفذ توجيهات دعم المصانع والشركات المتعثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن بنك قناة السويس مؤخراً البدء فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى المصرى لتسوية مديونيات الشركات المتعثرة سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدها إجراءات قضائية والتى أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن تفاصيلها فى شهر ديسمبر الماضى فى إطار حزمة من المبادرات لدعم وتنمية الاقتصاد القومى.

وقال حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، فى بيان صحفى، إن مشاركة البنك فى المبادرة تأتى فى إطار دعم ومساندة جهود الدولة والبنك المركزى لتحفيز القطاعات المختلفة بهدف دفع عجلة الإنتاج بما ينعكس إيجابيا على الناتج القومى الإجمالى لاسيما أن المبادرة تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وكذلك الشركات والحد من البطالة لإعادة تشغيل العمالة السابق تسريحها نتيجة توقف نشاط تلك الشركات وهو ما سيكون له مردود إيجابى على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة.

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من جانبه أكد أسامة عصام، رئيس قطاع التسويات وإعادة الهيكلة بالبنك أن المبادرة موجهة مبدئياً للعملاء الذين لا تتجاور مديونياتهم 10 ملايين جنيه وبشرط سداد 50% من المديونية القائمة على الأقل قبل موعد انتهاء سريان المبادرة فى نهاية 2020 مع السماح بقبول السداد العينى ويستفيد العملاء المشمولين بالمبادرة بعدة مزايا تشمل الحذف من القائمة السلبية والإعفاء من الفوائد المتراكمة والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد؛ وذلك مع تحرير الضمانات الخاصة بتلك المديونية حتى يتمكن العملاء من استعادة نشاطهم دعماً للاقتصاد القومى.

كان البنك المركزى أعلن فى ديسمبر الماضى إطلاق حزمة مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية، شملت إعفاء العملاء المتعثرين الجادين من الفوائد المتراكمة وشرط الجدية هنا هو الأساس، وذلك لتكون قادرة على العودة إلى التعامل مع كافة الجهات مرة أخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أى خلفيات تعوقها عن العمل، وهو ما سيكون له الأثر فى دعم الاقتصاد القومى.

وأشار «عصام» إلى أن المبادرة المذكورة تعتبر باكورة حزمة من المبادرات المتتالية التى تهدف أساساً لدعم وحدات اقتصادية توقفت نتيجة عوامل عديدة.

يذكر أن أساس الدعم سيوجه للعملاء الجادين والقادرين على استعادة نشاطهم فلن يشمل الدعم عملاء تعثروا عن قصد أو لأهداف خاصة وبسوء نية، وبالتالى لا يستفيد من لا يستحق بحق الدعم الموجه لمن يستحق.