شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: دعم الصناعة قرار سيادى لزيادة معدلات النمو والإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب خبراء اقتصاديون بتوجه الدولة لدعم الصناعة وحل مشكلات المصانع المتعثرة، وإعادتها إلى التشغيل واحتواء عمالتها مجدداً، موضحين أن المبادرات- إن طُبّقت باحترافية ودون تمييز- ستساهم فى دفع معدلات النمو فضلاً عن أن دعم المنتجات المحلية ورفع جودتها يساهم بالتبعية فى دعم التصدير.

قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن مبادرات دعم الصناعة قرار سيادى، باعتبار الصناعة قاطرة للتنمية وقدرتها على رفع معدلات النمو فى الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أهمية تطبيق المبادرات على أرض الواقع لتكون قادرة على رفع جودة المنتجات المحلية وقدرتها على منافسة السلع المستوردة والحد منها.

أضاف البهى لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»: من الواجب أن تُطبّق المبادرات بقدر من العدل ودون تمييز، وألا تقتصر على دعم المصانع الجديدة، موضحاً ذلك بقوله: «المنطق يقول إن على الدولة أن تحيى الأعمال فى المصانع المتعثرة القائمة بالفعل، لأنها قادرة على تشغيل نفسها بطريقة أسرع، فضلاً عن قدرتها على استعادة عملائها والعمال».

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وأكد أن مشكلة المصانع المتعثرة والجديدة لا تقتصرعلى التمويل، وإنما تحتاج إلى إعادة تأهيل لمواكبة التكنولوجيا واللحاق بركب الصناعات فى الخارج، فضلا عن احتياجها إلى إضافة خطوط إنتاج جديدة، مشيراً إلى أن البنوك بدأت جلسات موسعة مع مجموعات متباينة من الصنّاع للتعرف على مشكلاتهم فيما يخص التمويل وخلافه.

وعن الضمانات المحتملة إقرارها على الصناع فى إطار المبادرات الجديدة، قال البهى إن العالم يعمل بضمانات التدفق النقدى «كاش فلو» وأنه من الممكن أن يكون الراغب فى الحصول على التمويل لديه فكرة فقط، ويقترض بضمان الفكرة، وأن البنوك من المفترض أن تتشارك فى الغرم كتشاركها فى الأرباح من التمويل، قائلاً: «لو تملك المصانع ما يضمنها، ما احتاجت للتمويل من الأصل».

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنكى قناة السويس والعربى السودانى، إن مبادرات دعم الصناعة جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى لدفع معدلات النمو للارتفاع، عن طريق زيادة الإنتاج والتشغيل، بجانب السياسات النقدية التى اتخذت خلال الفترة الماضية كالتعويم ورفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم ثم خفضها مرة أخرى.

وأوضح عبدالعال أن أسعار الفائدة لم تكن لتناسب المصانع، ولم تحفز المنتجين، لذا لزم البحث فى أسعارها مجدداً، فضلاً عن وجود سيولة نقدية فى البنوك يُبحث عن كيفية تشغيلها، كما أن معدل الاقتراض من البنوك إلى حجم الودائع تراوح بين 40% إلى 44% وهى نسبة ضئيلة.

أضاف أن البنوك تجتمع يومياً بالمتعثرين من ملاك المصانع للوقوف على مشكلاتهم، مؤكداً على أن الدولة تسعى إلى دعم الصناعة من خلال المبادرات وبحث خفض أسعار الطاقة والنظر فى قانون الضريبة العقارية وإقرار حوافز للتصدير.