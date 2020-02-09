شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف مصنع متعثر في الصعيد.. وأسيوط فى الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّر على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، عدد المصانع المتعثرة فى الصعيد بنحو 8 آلاف مصنع، مُوزَّعة بين قطاعات صناعية مختلفة، وتستحوذ محافظة أسيوط على حصة كبيرة منها.

وأشار «حمزة»، فى تصريحات صحفية، إلى أن محافظ البنك المركزى، طارق عامر، وعد باتخاذ إجراءات من شأنها حل أزمة هذه المصانع بما يكفل عودتها إلى العمل مرة أخرى وبحث أزمة المديونيات المستحقة عليها. وأوضح أن الاجتماعات الأخيرة بين اتحاد المستثمرين، ورجال الأعمال، والبنك المركزى، تعكس الرغبة فى حل جميع المشكلات التى تعوق حصول الشركات على التمويل اللازم لها، من خلال إصدار تعليمات من شأنها التيسير على أصحاب المصانع بمحافظات الصعيد لتفعيل مبادرة الـ5% الممنوحة لأصحاب المشروعات لتشجيع المستثمرين على الإنتاج.