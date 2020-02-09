شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف مصنع متعثر في الصعيد.. وأسيوط فى الصدارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدّر على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، عدد المصانع المتعثرة فى الصعيد بنحو 8 آلاف مصنع، مُوزَّعة بين قطاعات صناعية مختلفة، وتستحوذ محافظة أسيوط على حصة كبيرة منها.
وأشار «حمزة»، فى تصريحات صحفية، إلى أن محافظ البنك المركزى، طارق عامر، وعد باتخاذ إجراءات من شأنها حل أزمة هذه المصانع بما يكفل عودتها إلى العمل مرة أخرى وبحث أزمة المديونيات المستحقة عليها. وأوضح أن الاجتماعات الأخيرة بين اتحاد المستثمرين، ورجال الأعمال، والبنك المركزى، تعكس الرغبة فى حل جميع المشكلات التى تعوق حصول الشركات على التمويل اللازم لها، من خلال إصدار تعليمات من شأنها التيسير على أصحاب المصانع بمحافظات الصعيد لتفعيل مبادرة الـ5% الممنوحة لأصحاب المشروعات لتشجيع المستثمرين على الإنتاج.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 آلاف مصنع متعثر في الصعيد.. وأسيوط فى الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.