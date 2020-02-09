شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الصناعية»: «عودة الروح» للمشروعات المتعثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، العضو المنتدب، على اهتمام البنك بعودة الروح إلى المشروعات المتعثرة، والاستمرار فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، وإرساء سياسة التحول الرقمى الذى تتبناها الدولة حاليًا.

وأكد «فهمى»- خلال استقباله اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فى إطار تكثيف العمل وتوسيع نطاق التعاون انطلاقًا من البروتوكولات، التى تم توقيعها بين المحافظة والبنك، ما يصب فى خدمة الاقتصاد القومى- حرص البنك على تلبية احتياجات الدولة، وتوجيه الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد الدولة الرسمى، وتمويل مشروعات كمشروع شق الثعبان لتحقيق التنمية المستدامة، حيث قام البنك بدراسة 150 حالة، معظمها ورش مشروعات صغيرة، ضمن تقنين الأوضاع وتحسين أداء الورش ورفع كفاءتها. وأشاد رئيس البنك بدعم الرئيس للصناعة وتشغيل المصانع المتعثرة.