شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيهات السيسي.. وزيرة الصحة: قافلة طبية في عزبة الهجانة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تفاصيل القافلة الطبية المقرر إرسالها الأحد إلى عزبة الهجانة بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت زايد، خلال لقائها مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «وجهنا بعلاج أم صابر، سيدة عزبة الهجانة بعد تكليفات الرئيس السيسي فورا»، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال قافلة طبية إلى الهجانة اليوم تشمل 14 عيادة متنقلة من كل التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على أهالي العزبة بالمجان.

وأوضحت أن سيارات القافلة الطبية المقرر إرسالها إلى عزبة الهجانة ستسجل قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا.