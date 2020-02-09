شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: المصري في الخارج يشعر دائمًا أن دولته في ظهره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن المواطن المصري في الخارج يشعر دائما أن دولته ستقف في ظهره إذا تم الاعتداء عليه في الخارج.

وأضافت مكرم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» على قناة «on e»: «الكل يعمل من أجل كرامة المصري في الداخل والخارج، ولم يتوقف الأمر عند حادث، ولكن إذا عدنا إلى الوراء قليلاً، ستجد أن أول ضربة جوية مصرية انطلقت من أجل المصريين كانت ردا على قتل المصريين العاملين في ليبيا على يد الدواعش».

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة تكبدت المشقة من أجل التنسيق مع أكثر من جهة من أجل عودة الصيادين المصريين من اليمن، مضيفة أن الجميع يعمل ومؤمن بالعمل الذي يقوم به من أجل مصر، وأن الأتوبيسات كانت جاهزة من أجل نقلهم لدمياط وشرم الشيخ، وأشارت إلى أن الدولة فكرت في شكل الملابس التي سيدخلون بها على أبنائهم وزوجاتهم وذويهم.