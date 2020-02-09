شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يبحث مع محافظ الغربية التعاون المشترك لتطوير المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، موضوعات التعاون المشترك القائمة لتطوير المحافظة، وذلك بديوان عام الوزارة. وتم استعراض الهيكل التنظيمى والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات، وتم التأكيد على توجيه جميع الإمكانيات المتاحة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة.

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كما تم استعراض مجالات التعاون القائمة حالياً بين الوزارة والمحافظة، وتمت الإشارة إلى الموقف التنفيذى للتعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات - مصنع 999 الحربى- ومحافظة الغربية، حيث تقوم الشركة برفع كفاءة مصنع الأعلاف ومزرعة البيض بالمحافظة.

وتم عرض مخطط التعاون فى مجال تدوير المخلفات، وإعداد دراسة بشأن المعدات المطلوب رفع كفاءتها بمصنع تدوير المخلفات، كما تم عرض الموقف التنفيذى لمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى ودفرة ضمن مخطط تنفيذ منظومة النظافة على مستوى الجمهورية.

وأشار «رحمى» إلى ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من خبرات صناعية وإمكانيات تكنولوجية وخبرات بشرية ومؤسسية تمكنها من تنفيذ المشروعات بالمحافظة طبقاً لمعايير الجودة العالمية وفى التوقيتات المحددة، مؤكدا استمرار التعاون بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من المشروعات التى سيتم تنفيذها.