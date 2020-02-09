شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق قمة «إسكات البنادق» بحضور الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فعاليات قمة الاتحاد الإفريقى الـ ٣٣ والتى تستمر على مدار يومين، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤساء دول وحكومات 55 دولة أعضاء فى الاتحاد الإفريقى، وتعقد القمة هذا العام تحت شعار «إسكات البنادق: خلق الظروف المواتية لتنمية إفريقيا».

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيشارك، اليوم، بالجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية التى ستعقد فى انطلاق القمة الإفريقية الـ٣٣، كما سيشارك الرئيس بالجلسة الافتتاحية للقمة والتى سيقوم خلالها بتسليم رئاسة الاتحاد الإفريقى إلى دولة جنوب إفريقيا.

وأضاف «راضى»، فى تصريحات للوفد الإعلامى المصرى المرافق الرئيس خلال رحلته إلى أديس أبابا، أن الرئيس سيلقى كلمة يستعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد وما تم من اجتماعات إفريقية سواء فى مصر أو فى دول القارة وكذلك عرض رؤية مصر فيما يخص خريطة الطريق الإفريقية التى تم تدشينها خلال العام الماضى لاستكمال جنوب إفريقيا تنفيذها.

وقال راضى إن مصر ستكون ضمن دول «الترويكا» التى تضم الرئيس الحالى والسابق والقادم للاتحاد الإفريقى.

ولفت «راضى» إلى أن برنامج الرئيس خلال فترة انعقاد القمة حافل ومزدحم بالعديد من اللقاءات مع عدد كبير من القادة والرؤساء الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة بالفعاليات.

وعن رؤية مصر حول موضوع القمة الرئيسى «إسكات البنادق.. تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا»، قال «راضى» إن السيسى وضع خلال عام للرئاسة المصرية أسس وخريطة طريق للقارة الإفريقية فى عدد كبير من الموضوعات المهمة، لافتاً إلى أن الرئيس قام بمجهودات كبيرة بشكل شخصى مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة من بينها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا لشرح المشاكل والتحديات الإفريقية والتركيز على دعم عملية التنمية فى ربوع القارة الأفريقية عبر مشروعات تعود بالنفع على الجانبين وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية الطرق والربط السككى والموانئ.

وحول أهمية وجود مصر فى الترويكا الإفريقية، قال «راضى» إنه يضمن استمرارية ومتابعة القضايا التى تم إطلاقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى والمبادئ التى نادت بها مصر، خاصة مع سريان منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ فى 30 مايو الماضى والتى فتحت مجالاً كبيراً لوجود آلية مؤسسية ذات أبعاد قانونية وتجارية واقتصادية للتعامل مع العالم الخارجى، وأدت إلى دمج المناطق الاقتصادية المتفرقة داخل القارة الإفريقية فى كيان واحد يشكل صوتا اقتصاديا إفريقيا موحدا.

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وشدد على أن طريق التكامل والاندماج الاقتصادى والتجارى الإفريقى ليس قصيرًا ولكن الجهود ستتواصل لمعالجة المشكلات التى ترسخت داخل القارة لعقود طويلة، مشيراً إلى أن جدول أعمال القمة الإفريقية الحالية يختلف بشكل جذرى عن جداول أعمال القمم الإفريقية السابقة والتى ركزت على الصراعات والنزاعات والحروب الداخلية والأوبئة، ويركز جدول القمة الحالية على قضايا التنمية والتعليم والصحة والإسكان والتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن الزخم الكبير الذى شهدته مصر فى مشروعات التنمية انعكس على جهود الرئيس السيسى خلال رئاسته للاتحاد، حيث ركز الرئيس على نقل التجربة المصرية الملهمة والتى حظيت بإشادات واسعة النطاق من جانب زعماء العالم والمؤسسات الدولية ووصفوها بأنها قصة نجاح ونجمة مضيئة. وأشار إلى أن مصر حققت تجربة رائدة فى التحول من دول كانت على حافة الانهيار وتعانى من مشكلات فى كل المجالات إلى دول مستقرة اعتبرتها المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين قصة نجاح يحتذى بها من جانب الدول الإفريقية.

وقال إن «الترويكا» الإفريقية ليست السبيل الوحيد لاستمرار مصر فى متابعة جهود وخطط التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، ولكن مصر لها باع كبير فى القارة حيث تعد من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، مؤكدا أن الدول الإفريقية رحبت بعودة مصر القوية إلى الساحة الإفريقية بعد فترة من الابتعاد.

وأضاف أن عودة مصر القوية إلى الساحة الإفريقية عكستها الزيارات العديدة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الدول الإفريقية، وأيضاً زيارات الزعماء الأفارقة المكثفة إلى مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

وفيما يخص رؤية مصر تجاه قضية الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى التى سيطرحها السيسى خلال القمة الإفريقية اليوم قال «راضى» إن الإصلاح المؤسسى يعد نقاشاً مطولاً ومستمراً منذ فترة داخل الاتحاد الإفريقى، مشيراً إلى أن رئيس رواندا بول كاجامى – الذى ترأس الاتحاد الإفريقى خلال دورته السابقة – بذل جهودا مضنية لدفع قضية الإصلاح المؤسسى التى تشمل إعادة الهيكلة والإدارات وترشيد الإنفاق وغيرها، وقام السيسى بالبناء عليها ومواصلتها خلال فترة رئاسته للاتحاد.

وحول قرب موعد رئاسة مصر لمنظمة السوق المشتركة لدول شرقى وجنوبى إفريقيا- الكوميسا- العام الجارى، قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن (الكوميسا) تعد عمقا كبيرا لمصر داخل القارة الإفريقية وهمزة وصل بين شرقى وجنوبى القارة، مشيراً إلى أن التعاون فى إطار (الكوميسا) سيعد محور النقاش سواء خلال القمة الإفريقية الحالية أو الفعاليات الإفريقية المقبلة.

وأوضح أن الرئيس السيسى بذل جهداً كبيراً فى إقناع المؤسسات الدولية بضرورة توفير التمويل غير المشروط والميسر لدعم مشروعات التنمية بالقارة الإفريقية، مشدداً على أن توفير التمويل لمشروعات التنمية بإفريقيا من جانب المؤسسات الدولية يرتكز على مبدأ «المنفعة المتبادلة» والذى ترسخ خلال فترة رئاسة الرئيس السيسى للقمم الإفريقية، وشدد على أهمية إنشاء مشروعات البينة التحتية، خاصة الطرق والموانئ لربط الدول الإفريقية وتعزيز التجارة البينية الإفريقية كمشروع «القاهرة – كيب تاون» البرى، ومشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط.

وقال أسامة عبدالخالق، سفير مصر لدى أديس أبابا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، لـ«المصرى اليوم» إن كل الترشيحات المصرية حظيت بتأييد ساحق خلال الانتخابات التى جرت خلال الدورة الحالية للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى، مشيراً إلى أن مصر فازت للمرة الرابعة بعضوية مجلس السلم والأمن لمدة عامين اعتبارا من إبريل المقبل بعد عام واحد فقط من انتهاء عضويتها السابقة بالمجلس فى مارس الماضى، وذلك بالحصول على ٤٣ صوتا من ٤٤ قاموا بالتصويت.

وأوضح «عبدالخالق» أن ثقة إقليم الشمال باعتماد الترشيح المصرى بالتزكية جاءت تقديرا لجهود مصر فى تحقيق السلم والأمن بإفريقيا وجهود رئيس الجمهورية طوال رئاسة الاتحاد الإفريقى بما فيها ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات ودعم جهود الاستقرار فى ليبيا وجنوب السودان ومنطقة الساحل الإفريقى. وتابع: «فاز القانونى والدبلوماسى المصرى الدكتور محمد هلال بعضوية لجنة القانون الدولى لمدة ٥ أعوام بحصوله على ٣٤ صوتا، مقابل حصول المنافس الليبى على ١١ صوتا فقط، وهى المرة الثانية على التوالى التى تحظى فيها مصر بعضوية اللجنة، كما فازت القاضية المصرية أمل عمار مجددًا بعضوية الجهاز الاستشارى الإفريقى لمكافحة الفساد لمدة ٥ سنوات».