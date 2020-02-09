شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بالمنصورة بعد إعادة تطويرها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء السبت، 3 ميادين تم إعادة تطويرهم وتحديثهم من قبل شركات القطاع الخاص والمدارس والجامعات الخاصة في إطار المشاركة المجتمعية ومقابل حق الإعلان في المكان.

شمل الافتتاح ميدان «الهابي لاند» أمام حديقة الهابي لاند وميدان «مكتبة مصر» أمام مبنى المحافظة بنطاق الوحدة المحلية لحى شرق وميدان «الأديب» بشارع الترعة بنطاق الوحدة المحلية لحى غرب.

محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بالمنصورة

محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بالمنصورة

حضر الافتتاح هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء حسام لبيب، رئيس حى غرب، والمرسى هيكل، رئيس حى شرق، والعميد ممدوح الحصى، مدير المرور، ومسؤولو الشركات والمؤسسات المساهمة بالجهود الذاتية في تطوير الميادين.

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وقال محافظ الدقهلية إن الميادين الثلاثة تم تنفيذها بإشراف لجنة تطوير الميادين وبلغت تكلفتها الإجمالية ما يقرب من 3 ملايين جنيه.

محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بالمنصورة

محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بالمنصورة

وأشاد المحافظ بمبادرات مؤسسات المجتمع المدنى والشركات ومواطني الدقهلية في المشاركة المجتمعية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أبناء المحافظة.

محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بالمنصورة

محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بالمنصورة

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي، أن الدقهلية رائدة في مجال الجهود الذاتية، مؤكدا ضرورة تعظيم هذه المشاركة في مجال النظافة والبيئة وإعادة تطوير الميادين للحفاظ على المظهر الحضارى في جميع مدن وقرى المحافظة وفى مقدمتها مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية لتظل عروسا للدلتا.

محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بالمنصورة

محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بالمنصورة

وعبر المواطنون عن فرحتهم بتطوير الميادين وبالعيد القومى للمحافظة وتبادل المحافظ معهم التهنئة بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بالمنصورة

محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بالمنصورة