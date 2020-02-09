شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لأبنه بيل جيتس مع خطيبها المصرى نائل نصار.. بعد خطبتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفارس المصرى نائل نصار، على مشاركة متابعيه، بأول صورة مع خطيبته جنيفر بيل جيتس، ابنة الملياردير العالمى بيل جيتس، بعد خطبتهما رسمياً منذ أيام، وهما يرتديان ملابس الخطوبة باللون الأبيض، عبر حسابه بموقع الصور انستجرام.

وكان الملياردير الأمريكى بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، عبر عن سعادته بإعلان خطوبة ابنته جينيفر كاثرين على المصرى نايل نصار، حيث علق على صورة ارتباطهما التى نشرتها ابنته عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلا: "أشعر بسعادة غامرة مبروك نايل وجينفر"، وبالمثل هنأتهما زوجته مليندا جيتس.

يشار إلى أن ابنة الملياردير الأمريكى جينيفر بيل جيتس، أعلنت عن موافقتها على خطوبتها للفارس المصرى نايل نصار، بعد قصة حب طويلة جمعت بينهما منذ عام 2017، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "نايل نصار، أنت فريد.. لقد اجتحتني تمامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا فى التعلم والضحك والمحبة معًا، نعم مليون مرة".

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بدأت قصة الحب بينهما من سباقات عبور الحواجز بالخيل فى باريس، والتى تشارك بها جينيفر، حيث يلتقى الثنائى بشكل دائم على هامش هذا الحدث الرياضى.

يشار إلى أن قصة حب الفارس المصرى نايل نصار، وجينيفر ابنة الملياردير بيل جيتس، أخذت حيزا كبيرا من اهتمام المتابعين المصريين والعرب، على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما أن الثنائى ظهرا خلال الفترة الماضية بشكل ملفت على "إنستجرام"، بخلاف زيارتهما للأهرامات، حيث سبق وأن نشر نايل نصار صورة تجمعه بصديقته جينيفر ابنة الملياردير بيل جيتس، وذلك بمناسبة "الفلانتين"، حيث ظهرت جينيفر وهى تقبله، وعلق على الصورة قائلا: "عيد حب سعيد كل عام"، وكانت جينيفر اختارت زياتها للأهرامات مع صديقها المصرى، واحدة من أجمل لحظاتها فى العام 2018، وذلك حسبما نشرت عبر حسابها على انستجرام، فى بداية العام الجديد.