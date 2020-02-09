أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بـ كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
السيسى: توافق برلين حول ليبيا تم انتهاكه من قبل أطراف اقليمية معروفة
الصحة العالمية:34 ألف إصابة بـ كورونا بينهم 20 ألفا فى مقاطعة هوبى الصينية
مقتل 17 شخصا على الأقل إثر إطلاق نار عشوائى فى تايلاند
مهندس مصرى يحفر بئر مياه فى أوغندا على نفقته لخدمة إحدى المناطق المحرومة
7 مارس.. الفصل فى دستورية احتساب الخدمة العسكرية ضمن المدة بالخدمة المدنية
فضائح الإخوان.. وثائق تكشف إهدار الإرهابية لأموال ليبيا لصالح أردوغان وقواته
صور.. وزير السياحة يتفقد أعمال مشروع الهوية البصرية بمعابد الأقصر والكرنك
بوعزيزى جديد فى تركيا بسبب البطالة.. والمعارضة تواجه أردوغان بتصريحاته
"السياحة العالمية": الطلب على السياحة خلال يناير 2020 تراجع بنسبة 5,8%
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