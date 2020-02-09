شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

السيسى: توافق برلين حول ليبيا تم انتهاكه من قبل أطراف اقليمية معروفة

الصحة العالمية:34 ألف إصابة بـ كورونا بينهم 20 ألفا فى مقاطعة هوبى الصينية

مقتل 17 شخصا على الأقل إثر إطلاق نار عشوائى فى تايلاند

مهندس مصرى يحفر بئر مياه فى أوغندا على نفقته لخدمة إحدى المناطق المحرومة

Advertisements