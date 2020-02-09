"الزراعة "تحدد 4 طرق لتسميد ورى ومكافحة مزارع التفاحيات لزيادة الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الارشادات الفنية لحدائق التفاحيات" التفاح –والكمثرى" خاصة الممارسات الجيدة لطرق التسميد والرى ومكافحة الآفات ، لزيادة الإنتاج خلال الفترة الحالي ومواجهة المناخ المتغير.
وينشر ”الخليج 365”، اهم الممارسات الجيدة لمزارع التفاحيات " الكمثرى – والتفاح " ..
- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.
- التخلص من الحشائش و جمع النواشف و من أوراق متساقطة جافة و نواتج تقليم خارج المزرعة.
وحول طرق التسميد في الري بالتنقيط
- الرية الأولى : 2كجم سلفات نشادر
- الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان
- الرية الثالثة: 2 كجم بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان
وعن برنامج الرى:
يتم تقسيم الري دفعتين في الأسبوع بمعدل 1 ساعة للرية على أن يكون الري بدون تسميد 30 دقيقة يليها 20 دقيقة ري بتسميد وبعدها 10 دقائق ري غسيل للشبكة من التسميد.
وحول برنامج المكافحة:
- مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقي برش المبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها ب لمباده 5% بمعدل 1.5سم3 / لتر ماء + مادة ناشرة أو مبيد موسبيلاديت بمعدل 25جم/100لتر ماء + مادة ناشرة.
- مكافحة حفار ساق التفاح و خنافس القلف بإستخدام السيديال 3سم3 /لتر + مادة ناشرة 1/2سم3/ لتر ماء بعد إجراء التقليم.
- مكافحة الأكاروسات برش مبيد أباماكس 1سم3 / لتر ماء + 1/2سم3 مادة ناشرة / لتر ماء.
- رش البياض الدقيقي و الآشنات كوسيد 300جم/ 200لتر ماء + توبسين 120جم / 200 لتر ماء و يفضل الرش قبل التزهير.
- مكافحة القواقع بالطعوم السامة أو الجمع اليدوي أو المعاملة بالجير الحي.
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