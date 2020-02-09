شكرا لقرائتكم خبر عن 28 فبراير.. التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لـ " المهندسين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، إنه من المقرر ان تجري نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفى، علي نصف مقاعد الشعب بالنقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، يوم الجمعة 28من فبراير الجارى.

ويأتى ذلك، بعدما أعلنت اللجنة الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفي، لمجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب، وكانت اللجنة قد أعلنت مسبقا عن الكشوف المبدئية وذلك يوم 26 يناير 2020 ، ثم فتح باب تلقى التنازلات والطعون خلال يومى 27 و28 يناير 2020.

وأوضحت نقابة المهندسين، ، أنه تم الفحص والبت فيهما يومي 29 ، 30 يناير، وتلقت اللجنة خلال اليومين 88 تنازل على مستوي مقاعد الشعب ومجالس النقابات الفرعية ، حيث سبق وأعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي يوم 8 يناير وأغلق الباب يوم 23 يناير 2020 .

وأوضحت النقابة، أنه لمجالس شُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة.

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وأشار البيان ، إلى أن الأماكن الخالية لمجالس النقابات الفرعية، هو 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب، لافته إلى أن شروط الترشح وفق قرار اللجنة الرئيسية للانتخابات، برئاسة المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، المُعلنة باستمارة الترشح، هى: يمكن الترشح لعضوية مجلس النقابة الفرعية، أو عضوية مجلس شعبة من نفس النقابة الفرعية التابع لها العضو، أو من مقر النقابة العامة.

يأتى ذلك بعدما انتهت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، من عقد الجمعيات العمومية العادية، للشعب الهندسية السبعة لتخصصات أعضائها،: شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، وشعبة الهندسة المدنية، وشعبة هندسة صناعة الغزل والنسيج، وشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، وشعبة الهندسة الكهربائية، بالإضافة إلى شعبة الهندسة الميكانيكية، وشعبة الهندسة المعمارية، طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974.

وتم عقد الجمعيات العمومية للشعب السبعة، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، لمناقشة السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقرير السنوى عن نشاط الشعبة وانجازاتها خلال عام 2019، وعرض خطة عمل الشعبة لعام 2020، والنظر فى الاقتراحات المُقدمة من أعضاء الجمعية العمومية لكل شعبة.