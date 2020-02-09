تفاصيل لقاء علي عبدالعال مع رئيسي برلمان الأردن والعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
عقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا مع رئيسي برلمان الأردن والعراق.
جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية.
وناقش عبدالعال مع نظيريه العراقي والأردني، سُبل تعزيز التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي، وبحث المستجدات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك وسُبل مواجهة التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها خطر الإرهاب، وأبرز عبدالعال خلال الاجتماع حرص الدولة المصرية على تعميق وتعزيز بين الدول الثلاث في كافة المجالات وخاصة على الصعيد البرلماني.
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