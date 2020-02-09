مصري يحفر بئرًا على نفقته الخاصة لتوفير المياه لمواطنين في أوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع المهندس عصام محمد جاد الكريم مفتش ري بالوزارة وعضو بعثة الري المصري بأوغندا، حيث أنهى فترة عمله بمدينة جنجا (خزان أوين).

وذكر بيان لوزارة الري اليوم أن جاد الكريم استعرض أعمال الصيانة وتأهيل 6 استراحات التى تم تنفيذها بشكل ذاتي من وزارة الري المصرية دون إسنادها لشركات، مما عمل على توفير ما يقارب من 500 ألف دولار للدولة في ظل عدم عمل أي صيانة لها منذ أكثر من 50 سنة.

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وقامت وزارة الموارد والري بإنشاء عدة خزانات وسدود حصاد مياه الأمطار سعة كل خزان 10 آلاف متر مكعب بقيمة 1,350 مليون دولار حتى يتسنى للسكان المحليين للاستفادة منها في توفير احتياجاتهم المائية في موسم الجفاف.

تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء الدور الاجتماعي لبعثة الري المصري، تم الاندماج مع المجتمع المحلي الأوغندي، قام المهندس عصام محمد جاد الكريم بعمل بئر مياه نظيفة بعمق حوالي 30 مترا على نفقته الشخصية لمساعدة السكان المحليين في توفير مياه الشرب النظيفة ورفع المعاناة عن كاهلهم ليخدم حوالي 150 أسرة بما يتجاوز 1000 فرد، حيث إن أقرب مكان للمياه النظيفة على مسافة تتجاوز 5 كيلومترات، وهذا التصرف شجع المصريين على حفر ثلاثة آبار أخرى.

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