الصحة تُطمئن المصريين: مصر خالية من "كورونا" حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن مصر خالية تمامًا من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.
وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم السبت، أنه "لم يتم رصد أي حالة إصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية".
وأوضح أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول لفيروس كورونا المستجد.
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