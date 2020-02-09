محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
كشفت مصادر أمنية، زيف ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى الموالية للجماعات الإرهابية حول ضبط صيدلى مصرى الجنسية دون وجه حق بمطار القاهرة الدولى حال عودته من إحدى الدول الأجنبية.
وأكدت المصادر أنه تم إلقاء القبض على المذكور تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر فى هذا الشأن .
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني يكشف حقيقة القبض على صيدلي بمطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.