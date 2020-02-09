مصدر أمني يكشف حقيقة القبض على صيدلي بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت مصادر أمنية، زيف ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى الموالية للجماعات الإرهابية حول ضبط صيدلى مصرى الجنسية دون وجه حق بمطار القاهرة الدولى حال عودته من إحدى الدول الأجنبية.

وأكدت المصادر أنه تم إلقاء القبض على المذكور تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر فى هذا الشأن .