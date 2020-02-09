شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، وفى مقدمتها قرارات الأمم المتحدة وقواعد وأحكام القانون الدولى، التى تؤكد عدم شرعية أى إجراءات أحادية فى الأراضى المحتلة، مؤكدًا الحق غير القابل للتصرف للفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف- فى كلمته أمام المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلمانى العربى، الذى عُقد فى الأردن، السبت، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، بمشاركة 21 برلمانيًا عربيًا، بينهم 15 رئيس برلمان- أن مصر لديها إيمان راسخ بأن السلام القائم على أسس عادلة وشاملة يضمن إرساء الاستقرار والأمن فى المنطقة، كما يدفع إلى التعاون بين الشعوب، وإطلاق عمليات التنمية والرخاء والتقدم، وأن أى محاولة لفرض حلول لا يرتضيها أحد الطرفين، واتخاذ إجراءات أحادية، تهدف إلى تغيير الأوضاع على الأرض، وفرض حقائق جديدة، يمكن أن تشعل المنطقة.

وتابع «عبدالعال» أن مصر لا تعارض أى مبادرات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، على أن تشمل حلولًا تُنهى الأسباب الجذرية لتلك المعاناة، وهى أمور تتعارض جملة وتفصيلًا مع أحكام القانون الدولى والقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدًا أن مصر ستبقى عونًا للأشقاء الفلسطينيين فى كل محفل حتى يستعيد الشعب الفلسطينى كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.