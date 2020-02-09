شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قنا يتداولون صورة «حمار» داخل قطار ركاب مطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تداول عدد من أهالي قنا ومستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة حمار يستقل قطار ركاب مطور قادم من الأقصر ومتجه إلى مركز نجع حمادي. وتظهر الصورة المتداولة حمار يستقل عربة ركاب القطار، وسط تواجد عدد من المواطنين الذين ناشدوا مسؤولي السكة الحديد بضرورة الرقابة لمنع ركوب الحيوانات.

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