شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «العاصمة الإدارية» يكشف موعد نقل الموظفين إليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الادارية الجديدة، أن المطورين العقاريين في العاصمة الادارية الجديدة يقومون دائما بعمل معارض ويتوسعوا في ذلك داخل وخارج جمهورية مصر العربية، حيث إن ذلك يعد إثراء للمشروع العقاري، وهذا يصب في المرحلة النهائية للصالح العام.

وأضاف «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي ابراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أن هناك مطورين عقارين قد يأخذوا 500 فدان، واخرين 6 آلاف فدان يستطيعوا عمل مجتمعات عديدة أو مول تجاري أو مبنى إداري.

وعن موعد نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، أكد أنه في النصف الثاني من العام الجاري سيتم نقل كل مقرات الوزارات المتواجدة في القاهرة للعاصمة الجديدة، حيث إنه تم الانتهاء من أعمال الحي الحكومي بنسبة 75%، «الحي الحكومي 700 فدان عليهم 37 مبنى».