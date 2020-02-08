شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «مراكب النجاة».. «القومي للمرأة» يدرب 300 رائدة ريفية في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية دورة تدريبية على مدار 3 أيام خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير تستهدف تدريب 300 رائدة ريفية من مختلف مراكز ومناطق المحافظة.

يأتى ذلك في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة في المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت قيادة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.

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وقالت الدكتورة صفاء مرعي، مقررة فرع المجلس بمحافظة الغربية، إن التدريب يعتبر تمهيدًا لإطلاق حملة طرق الأبواب في إطار مبادرة «مراكب النجاه»، بمختلف مراكز وقرى المحافظة الثمانية و24 قرية تابعة، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري.

وتتضمن الدورة التدريبية تدريب الرائدات الريفيات على مجموعة من الرسائل الخاصة بالحملة، ومنها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بالبدائل الايجابية الامنة، وبمشروعات ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية، وأهمية التأهيل المهني وكيفية الالتحاق به.

وحاضر في الدورة التدريبية الدكتورة صفاء مرعى مقررة فرع المجلس بالمحافظة، وكلا من وائل فراج، ومنى مهنى من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة.