شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المحتجزين في الحجر الصحي بمطروح: «نتعرض للشمس والإقامة فندقية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بلال، أحد المصريين العائدين من الصين، إن جميع المواطنين المتواجدين في الحجر الصحي بمطروح في حالة جيدة.

أضاف لقناة «صدى البلد»، مساء السبت: «جميع المتواجدين في الحجر معزولين في غرف منفصلة، ونخضع لكشف طبي مرتين يوميا، والإقامة تشبه الإجراءات الفندقية».

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وأكد «بلال» أن الإجراءات الطبية في مصر مماثلة للإجراءات المتخذة في الصين للتعامل مع فيروس كورون الجديد، وأن الفريق الطبي سمح لهم بالتعرض للشمس في محيط الفندق.

وتابع قائلًا: «حينما وصلنا إلى الحجر الصحي وجدنا هاتف محمول موفر لكل شخص، فضلا عن كافة الأدوات الشخصية».