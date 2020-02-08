شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف حالة المصريين العائدين من ووهان الصينية: «نفاياتهم خطرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستجدات الحالة الصحية للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، مطالبة باستضافتهم في البرامج التلفزيونية عقب انتهاء فترة الحجر الصحي.

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وقالت «زايد»، في مداخلة مع برنامج «على مسئوليتي» على «صدى البلد»، مساء السبت، أن المصريين العائدين من ووهان منبهرين بالخدمات الطبية المقدمة إليهم، مشيرة إلى أن مستشفى الحجر مجهز على أعلى مستوى.

أضافت: «نفايات العائدين من ووهان تعتبر خطرة ويتم التخلص منها بطريقة آمنة جدًا، حيث يتم إزالتها 3 مرات يوميًا»، لافتة إلى أن هناك عيادات لكل التخصصات في مستشفى الحجر الصحي لإجراء الفحوصات الطبية.

وأوضحت الوزيرة أن «هناك مواطن مصاب بفيروس سي بين المصريين العائدين من ووهان الصينية، كما يوجد مواطن آخر مصاب بالسكر، وسيدات، وجميعهم يحصلون على الرعاية الطبية الكاملة».