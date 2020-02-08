شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء مدير «أوقاف البدرشين» والتحقيق معه و2 آخرين بسبب «التقصير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور السيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، السبت، قرارًا بإعفاء عزت صديق محمود فرج، مدير إدارة البدرشين ثان، وإحالته للتحقيق.

كما قرر «مسعد» إحالة بهاء الدين حداد علي، مفتش بالإدارة، وعبدالحميد مأمون علي، رئيس قسم المساجد بالإدارة، للتحقيق بشأن ما نسب إليهم جميعًا من «تقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي».