شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء مدير «أوقاف البدرشين» والتحقيق معه و2 آخرين بسبب «التقصير» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور السيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، السبت، قرارًا بإعفاء عزت صديق محمود فرج، مدير إدارة البدرشين ثان، وإحالته للتحقيق.
كما قرر «مسعد» إحالة بهاء الدين حداد علي، مفتش بالإدارة، وعبدالحميد مأمون علي، رئيس قسم المساجد بالإدارة، للتحقيق بشأن ما نسب إليهم جميعًا من «تقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي».
كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء مدير «أوقاف البدرشين» والتحقيق معه و2 آخرين بسبب «التقصير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.