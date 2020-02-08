شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار الموقوف مدى الحياة بسبب محمد رمضان: «فقدت عملي بسبب خطأ غير مقصود» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاود الطيار الموقوف عن عمله مدى الحياة بسبب ما تردد حول «سماحه للفنان محمد رمضان بقيادة طائرة»، الظهور مجددًا للحديث عن الواقعة.

وقال الكابتن أشرف أبواليسر في مقطع فيديو إن «محمد رمضان طلب أن ‏يلتقط معه صورة تذكارية لكي يريها لابنه، فوافق لأنها كانت طائرة خاصة».

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أضاف: «لا يوجد في الطائرة باب يفصل بين كابينة الطيارين ومقاعد الركاب»، موضحًا أنه التقط صورا مع شخصيات هامة ورفيعة المستوى لكنها ليست للنشر.‏

تابع: «ما حدث بعدها، هو أن محمد رمضان نشر المقطع المصور دون علمي»، نافيا أن يكون «رمضان» قاد ‏الطائرة كما أفادت العديد من التقارير الصحفية.

وناشد الطيار الرأي العام أن ‏يحكم بـ«صورة رحيمة» على شخص فقد عمله بسبب «صورة عادية وخطأ غير مقصود»، على حد قوله.