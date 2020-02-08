شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «العاصمة الإدارية» يكشف أهمية المعارض العقارية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تتغير للأفضل في كل شيء، ومن بينها مجال العقارات، موضحًا أن مصر جاذبة للاستثمار بشكل ملحوظ، والجميع يرى ذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن المعارض وإقامة المؤتمرات والمعارض الاستثمارية هي أساس وقلب التسويق العقاري.

وأضاف «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أن مصر بها 100 مليون نسمة، وبها 600 ألف حالة زواج سنويًا، وبالتالي فإن الطلب على الوحدات العقارية السكنية مستمر ولا يتوقف، مؤكدًا أن المعارض تضبط عملية الطلب وتعطي ثقة وثقلًا عند المشترى أو المقدم على شراء الوحدات.

وتابع: «الجهة المنظمة للمعارض بتكون لها مصداقية، مما يجعل هناك إقبالًا على تلك المعارض بشكل أو بآخر، بدلًا من الانخداع عند إقدام المواطنين على أي مكاتب عقارية غير مرخصة، العميل يروح وهو مطمئن، أحسن ما يلجأ لمكتب أو ناس سماسرة».