شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نعمل على إنشاء قاعدة بيانات لنتائج أعمال الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيجرى تعميم الميكنة والتحول الرقمي وحوكمة المعلومات، مشيرةً إلى أن السياسات المبنية على أرقام صحيحة ومحدثة تكون أكثر واقعية.

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أضافت الوزيرة، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مساء السبت: «عندما جئنا إلى الوزارة لم يكن هناك أي شيء مميكنا، بعدها بدأنا برنامج تكافل وكرامة وبعض برامج الرعاية الاجتماعية، وسنستكمل التوسع في الميكنة، ونطمح إلى استكمال قواعد البيانات من حيث تحديث البيانات والربط الشبكي».

تابعت: «بدأنا الربط مع وزارتي الصحة والتعليم والأزهر ووزارتي التموين والعدل، ويجب أن تكون برامجنا متكاملة»، مؤكدة أن الوزارة لديها قاعدة بيانات متكاملة عن الجمعيات الأهلية والمواطنين المستفيدين من خدماتها.

وأوضحت الوزيرة: «قد تكون هناك جمعية أهلية في شقة، ولكن نتائجها جيدة. مش مهم الجمعية عبارة عن إيه، ومنشأة فين، المهم النتائج. إحنا في عصر التكنولوجيا»، لافتة إلى أن الوزارة ستهتم بوجود قاعدة بيانات عن نتائج عمل الجمعيات الأهلية.