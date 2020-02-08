شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية» تنفي الاشتباه بإصابة مواطن بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور محمد شبل، مدير إدارة الحميات بمديرية الصحة في الغربية، الاشتباه في إصابة مواطن بفيروس كورونا الجديد، مؤكدًا إصابته بـ«متلازمة الشرق الأوسط التنفسية».

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وقال «شبل»، إن المريض «م. ع»، مقيم بمركز زفتى، 35 سنة، قادم من رحلة عمرة، حضر إلى مستشفى حميات طنطا قبل أكثر من يومين، يعاني ارتفاع درجة الحرارة والتهابا رئويا، وجرى التعامل معه وأخذ الاحتياطات اللازمة، وشخّص الطبيب المعالج حالته بـ«متلازمة الشرق الأوسط التنفسية».

فيما قالت الدكتورة اماني الحبشي، نائب مدير إدارة الطب الوقائي، إن المريض خضع للاحتياطات اللازمة ووُضع بالعزل، مع الالتزام بتعليمات مكافحة العدوى، فضلًا عن سحب عينة وإرسالها إلى القاهرة للتأكد من الفيروس الناتج عن مخالطة الجِمال العربية في السعودية.

وأضافت «الحبشي» أن أعراض إصابة المريض مختلفة تمامًا عن أعراض فيروس كورونا الجديد، مشددة على أن ما تردد عن الاشتباه في إصابته بالفيروس القاتل «مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة».