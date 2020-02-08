شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: نسعى لاتفاق نهائي بجولة "واشنطن" القادمة حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، على ضرورة القضاء التام على الإرهاب، الحفاظ على مقدرات وثروات الشعب الليبى وعودة مؤسسات الدولة لخدمة مواطنيها، وأن تحقق الدولة الليبية الاستقرار لذاتها والدول المجاورة لها.

وقال "شكرى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شارك بجلسة هامة جدًا لمرجعة لتقرير مصر، وهذا التقرير يدعو للفخر، حيث تناول مجال الإصلاح السياسى والاقتصادي والاجتماعى وجهود مصر في رعاية مواطنيها والعمل على تعديل الخطاب الدينى وتوجيهه نحو الاعتزاز بالمواطن المصرى، وسياسات منع التمييز سواء بين الرجل والمراة او على أساس العرق أو الديانة، واستعراض كامل لجهود مصر الاقتصادية، وتوفير المدن الجديدة لاستيعاب التزايد السكانى.

وفيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، قال:" الرئيس جاء لأديس أبابا في الأساس حول رئاسة مصر للقارة الإفريقية، بالإضافة لتسليم الرئاسة لدولة جنوب إفريقيا، والرئيس سيلتقى برؤساء الحكومات المتواجدين بهذه القمة، كما سيلقى خطابًا قبل تسليمه رئاسة الاتحاد الإفريقى لدولة جنوب إفريقيا".

وأشار إلى أن اجتماع واشنطن يوم الأربعاء القادم لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، سيكون آخر جلسة للمفاوضات وهناك توجه للوصول لاتفاق نهائي خلال الجولة القادمة، ونسعى لأن يكون هناك اتفاق نهائي او شبه نهائي، وهناك إرادة ورؤية واضحة وهناك جزء كبير تم إنجازه في الاتفاق الفني الذى تم التوصل إليه، ومع المفاوضات سنركز على النواحى القانونية المتعلقة بالاتفاق".