شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: لا يوجد إصابات بـ"كورونا" فى حميات طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا صحة لوجود حالة كورونا فى حميات طنطا، وأن الشاب العائد من السعودية الذى تم علاجه فى مستشفى بحميات طنطا لم يتم عزله وهو مصاب باشتباه نزلة برد.

وأضاف خالد مجاهد، مع الاعلامى محمد الباز، فى 90 دقيقة بقناة المحور، أنه لا يوجد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا فى مصر، وأن الشاب العائد من السعودية مصاب بارتفاع درجة الحرارة ونزلة برد وتم علاجه ولم يتم عزله ولا احتجازه.

وأكد مجاهد، أن كل ما نشر حول وجود عزل او اصابة الكورونا فى حميات طنطا غير صحيح على الإطلاق، مضيفًا :"لا يوجد اى حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل جمهورية مصر العربية".

وفى سياق آخر، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالأهالى في عزبة الهجانة، وهناك توجيهات رئاسية بالرعاية الصحية لهم، موضحة أن سيتم توجيه 14 عيادة متخصص كاملة بالأطقم الطبية والعلاج مجانًا لمدة 3 أيام متواصلة.

وقالت "زايد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، إنه سيتم التكفل بعلاج السيدة "أم صابر" بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

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وواصلت: " أي علاج وأى كشف في عزبة الهجانة سيكون مجانًا على نفقة الدولة، والسيارات المخصصة ستتضمن عيادات خارجية وأشعة ومعامل، والعلاج سيشمل كل المترددين".

وفيما يتعلق بمعسكر الحجر الصحى للعائدين من الصين، قالت : "يتم إزالة كل النفايات من المكان بطريقة آمنة جدًا حفاظًا على البيئة والمجتمع ، والعيادات تشمل تخصصات عدة عيادات أخرى

وواصلت:" منظمة الصحة العالمية تمد مصر بالاحتياجات الجديدة والكواشف الخاصة بفيروس كورونا، وهناك أكثر من 3 آلاف متابعة للمصريين العائدين من ووهان للاطمئنان على صحتهم، ووجدنا مصاب واحد من العائدين من الصين مصاب بفيروس سى وقدمنا له العلاج اللازم، ويتم تقديم وجبات صحية".

وأشارت إلى أن حملة الكشف عن الانيميا والسمنة تبدأ مع المدارس غدًا، وهناك جملة توعية لطلاب المدارس بالإجراءات الاحترازية لمنع نقل أي عدوى، مستطردة: "نسعى للحد من الزيادة السكانية وتعظيم الاستفادة من مواردنا، ووفقًا للبيانات لدينا 72 منطقة مؤشر الزيادة السكانية مرتفع بها".